نوال تحتفل بأغنيتها الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حرص الفنان محمد جمعة والفنان إبراهيم السمان والمذيعة ريهام عياد والمخرجة نيروز أبو زيد والمنتج مصطفى السويفي، على الاحتفال مع المطربة نوال بنجاح أغنيتها الأخيرة "يا خيبتو" التي طرحتها وتقطيع التورتة معها

وطرحت المطربة نوال عبدالشافي صاحبة أغنية "مخصماك" أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "يا خيبتو" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبيكس وإخراج نيروز أبو زيد وإنتاج مصطفى السويفي

وظهرت نوال خلال الفيديو بإطلالة فتاة ترتدي جلابية فلاحي، نالت إعجاب الجمهور.

وطرحت نوال في موسم رمضان الماضي أغنية "خلصانة" من تتر مسلسل "فراولة" بطولة الفنانة نيللى كريم، وشاركها في الغناء فريق المدفعجية، وهى من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب وتوزيع هاني يعقوب.