"صدقة جارية والدعاء أفضل من العزاء".. تامر ضيائي يكشف عن وصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان تامر ضيائى عن وصيته عند مماته، بعد تعرضه لوعكة صحية وإصابته بجلطة مؤخرًا.

ونشر تامر ضيائي بوست عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان "وصية".

وكتب ضيائي": "بوست الوصية.. ده هيفضل باين على صفحتي لحد ما أموت، الحقيقة اللى كلنا عارفينها ومتأكدين منها أننا كلنا ربنا كاتبلنا إننا نموت في ميعاد محدد غير معروف، وعشان كده كتبت الكلام ده لأنى محتاج حاجات معينة تتعمل وحاجات خايف تتعمل وأنا مش عايز حد يعملها لمجرد إنها معروفة، ووقتها طبعًا مش هعرف أقولها لحد".

وذكر تامر ضيائي تفاصيل وصيته في 10 نقاط، قائلًا: "وصيتي هي"

1- "صلاة الجنازة أهم من العزاء وهي اللي كل ما العدد زاد كل ما ثوابى ما كان أكتر، فأرجوكم تصلوا عليا".

2- "مش شرط تيجى العزاء وياريت لو إتعمل فى البيت أو مكان بسيط بفلوسه تطلعولي صدقة جارية أفضل".

3- "من فضلكم لم يثبت أو يتفق عليه عمل ختمة قرآن للمتوفى إنها هتوصله، بس مثبت إن الدعاء والصدقة بيوصلوا للميت، فرجاء دى بالذات بلاش وادعولي الوقت اللى هتقروا فيه جزء فضوا نفسكم واقعدوا ادعوا فيه".

4- "بلاش صدقة جارية تقليدية وسهلة ومش مستفاد بيها يعنى المصاحف كتير فى مصر أوى وكل بيت فيه كتير فممكن نحط الفلوس فى جامع بيتبنى أو كرسى متحرك فى مستشفى يستفيدوا بيها المرضى أو دخول مياه لبيت غلابة أو بناء سقف لبيت فقراء، حاجات ناس تستفيد بيها لمدة طويلة".

5- "دي نقطة مهمة أوى بالنسبة ليا.. محدش يقول لحد بتعيط عليه ليه، ومتعيطش عشان هو بيتعذب!! الكلام دة غلط، سيبوهم يعيطوا لحد ما يطلعوا كل الشعور اللى عندهم ومفيش حاجة بتقول إن العياط معناه عدم رضا بقضاء ربنا "وأبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم".

6- "أهم حاجة تاني هي الدعاء وبس والصدقة".

7- "من فضلكم تكثروا الدعاء وقت نزول القبر وتتصدقوا بأى حاجه بنية إن ربنا يجعل قبري روضة من رياض الجنة ويثبتني عند السؤال لأن ده أهم وقت ليا وياريت كمان بعد ما تدفنوني أقعدوا معايا شوية ومتستعجلوش تمشوا عشان تونسوني في ليلة زى دي".

8- "الموت علينا كلنا حق وإحنا كلنا أمانات ربنا وهيردنا تانى، فالحزن على الفراق هونوا على نفسكم بالدعاء ليا عشان أبقى في سعادة لحد ما أقابلكم تاني".

9- "اللي بيحبوني يدعولي كتير عشان لو مفيش حد يدعيلي".

10- "دى مهمة أوي عاوز الكل يسامحني على أي حاجه عملتها فيه بقصد أو بدون قصد".

واختتم تامر ضيائي حديثه بهذا الدعاء: "اللهم إن كثر موت الفجأة من حولي و كثر موت الشباب غفلة، يارب إن كنت أنا القادم فأحسن خاتمتي و يسّر طلوع روحي و هوّن عليّ سكراتي فإني أحب أن أرحل في هدوء و سكينة و طمأنينه، ولا تقبض روحي إلا وأنت راضٍ عني لكي أكون عبدا مقبولا عندك حتي أليق بلقائك العظيم و إن كان لي من العمر باقي فأغفر لي ذنوبي و معاصي نفسي الأمّارة بالسوء و أعفو عني و أمحو لي كل ما يعرقل طريقي إليك و ردّني إليك ردّاً جميلاً يارب العالمين".

وتعرض الفنان تامر ضيائي لإصابة في عينه بشهر نوفمبر من العام الماضي، ونشر صورتين له ظهر فيهما وعيناه منتفختان وعلق: العين صابتني، دعواتكم".

وكانت آخر مشاركات الفنان تامر ضيائي بمسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم وعرض بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان 2024.

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