مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال السيناريست مدحت العدل، إن الفنانة ياسمين صبري ممثلة جيدة ولكنها لم تقدم دور قوي حتى الآن، ولكن عليها كممثلة أن تطور من موهبتها.

وتابع مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "الموهبة 30 % من النجاح والـ 70 % تطور من موهبتك كفنان.. وأتمنى منها كفنانة لأن ملامحها جميلة ويجب أن تطور من نفسها، ومنى زكي بتطور من موهبتها وبتاخذ كورسات تمثيل حتى وقتنا الحالي وبتتطور يوم عن يوم".

وأوضح مدحت العدل، أن ياسمين صبري يجب أن تأخذ محمد صلاح قدوة لها لأنه يعمل على نفسه ويطور من موهبته ويحترمها ويصونها ويتمرن بشكل يومي.