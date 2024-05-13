مدحت العدل عن تجسيد منى زكي لشخصية أم كلثوم: هتنجح وتكسر الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف السيناريست مدحت العدل، عن رأيه في تقديم الفنانة منى زكي لشخصية كوكب الشرق أم كلثوم في عمل سينمائي بعنوان "الست"، موضحا أنه واثق من نجاح العمل لأنها فنانة موهوبة.

وتابع مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "منى زكي شاطرة وبتذاكر وفي نفس الوقت هيئة الترفية بتدعم الفيلم وهتسافر باريس وفي كل مكان زي ما عملت أم كلثوم وهنتفرج على عمل أقل ما يقال عليه أنه عمل جيد ومخدوم عليه بشكل قوي".

وعن المقارنة بين منى زكي والفنانة صابرين، من حيث تقديم شخصية أم كلثوم بعد ما قدمته الأخيرة بشكل جيد، قال "العدل": صابرين قدمت الدور رائع ونجحت فيه وكان مناسب وقتها لإيقاع هذا العصر، ولكن حاليا الإيقاع أسرع مما سبق بسبب المنصات الإلكترونية.

وأوضح أن الفيلم الذي تقدمه منى زكي سيكون مختلف عن المسلسل الذي قدمته سابقا الفنانة صابرين التي نجحت في ذلك، متسائلاً: ما المانع من أن تنجح منى زكي فهي موهوبة عن صابرين.