طرح البرومو الرسمي لـ فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبد الرازق.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن البرومو الرسمي لفيلم "تاني تاني" المقرر طرحه يوم 22 مايو الجاري، وعرضه في السينمات.

ونشرت "غادة عبدالرازق"، برومو فيلم "تاني تاني"، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "الإعلان الرسمى لفيلم تاني تاني بجميع دور العرض السينمائي في مصر يوم ٢٢ مايو ٢٠٢٤،وبجميع دور العرض السينمائي في الدول العربية يوم ٣٠ مايو".

فيلم "تاني تاني" آخر أعمال السيناريست الراحل محمد نبوي ويعرض بعد عامين ونصف من وفاته، حيث رحل محمد نبوى عن عالمنا في شهر إبريل من عام 2021.

فيلم "تاني تاني"، بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

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