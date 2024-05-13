طارق الشناوي يعلق على بلاغ أشرف زكي ضده: "أثق في عدالة جهات التحقيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف الناقد الكبير طارق الشناوي عن تلقيه استدعاء من قسم مصر القديمة، بعدما تقديم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ببلاغ يتهمه فيه بسب وقذف زوجته الفنانة روجينا

وكتب الشناوي عبر حسابه بموقع فيسبوك: "فوجئت بتليفون من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد على المحضر الذي أقامه الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لأنني قبل نحو شهر وبضعة أسابيع نشرت هذا المقال المرفق"

وتابع: "اعتبره النقيب سب وقذف علني قطعا أقام الدعوى دفاعا عن زوجته الفنانة روجينا، وأنا كتبت هذا المقال أيضا دفاعا عن روجينا التي أرى كما هو مكتوب حرفيا بالمقال أنها فنانة موهوبة، ولكن بعد ثلاث محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود مجددا للأدوار الموازية التي برعت في أداءها"

واستكمل: "في كل الأحوال، من حق أشرف وكل من يقرأ أن يختلف، ولكني ضد أن يبدد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن، أثق تماما في عدالة جهات التحقيق وأثق في نزاهة كل كلمة كتبتها، وفي نفس الوقت أرحب بأي آراء أخرى ترى أن روجينا نجحت في اثبات جدارتها كبطلة مطلقة"

وكان الناقد طارق الشناوي قد كتب في مقال عن الفنانة روجينا أنها لم تنجح في أدوار البطولة المطلقة مثلما نجحت في أدوار أخرى، وأضاف في المقال: أن قوة نفوذ النقيب أشرف زكى لعبت دورها فى استقرار روجينا ثلاث سنوات كبطلة فى رمضان"