"المرتدات خطيرة".. هكذا علق نبيل الحلفاوي على تقدم نهضة بركان بهدفين في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تقدم فريق نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف أمام فريق الزمالك.

وكتب "الحلفاوي"، تغريدة عبر حسابه على موقع "X": "يستطيع الزمالك أن يقلص الفارق بل والتعادل لتسهيل المهمة في القاهرة بشرط عدم الاندفاع الهجومي وإلا حدث العكس.".

وأضاف: "في أواخر الشوط الأول ظهرت مساحات خالية في نصف ملعب الزمالك تسمح بمرتدات خطيرة.. مطلوب ناصر منسي وأوباما".

وتقدم فريق نهضة بركان بهدفين مقابل هدف للزمالك، ضمن مجريات الشوط الثاني من المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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