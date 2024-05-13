سترة العترة.. فريدة سيف النصر تكشف كيف أنفقت أجر دورها فى "العتاولة"

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الفنانة فريدة سيف النصر، صرف أجرها الذي حصلت عليه مقابل مشاركتها في بطولة مسلسل العتاولة الذي عرض ضمن المائدة الرمضانية في 2024، ما بين مصاريف اتصالات «رومينج» لإحدى شركات المحمول، وشراء ملابس الشخصية، خلاف تعرضها للعديد من السرقات.

وكتبت فريدة سيف النصر عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «وانا بكلم حفيداتي برنسيس لارا 8 وبرنسيس تاليا 6 من بيروت والنقاش حاد ليه غيبتي كده، دخل الفيديو القمر المحترم باسم سمرة، وراحت داخله كمان زنوبه حبيبتي، والبنات سالوني وهما زعلانين انتي قاعده مع أصحابك وسايبانا».

وأضافت فريدة سيف النصر: «كان يوم صعب، عموما أنا معظم أجري أديته لاحدى شركات المحمول لخاصية الروومنج والباقي ملابسي والحمد لله غير السرقات البيت ما شاء الله، أنا تحفة ماحصلتش».

وحقق مسلسل العتاولة نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وقدم أحمد السقا مباريات تمثيلية مع نجوم "العتاولة" وخاصة مع طارق لطفى وباسم سمرة وكذلك زينة، جعلت الجمهور يتفاعل مع أحداث المسلسل حلقة بحلقة ومشهد بمشهد وتصدر محركات البحث على موقع جوجل على مدار فترة عرضه، وقرر السقا في العتاولة تقديم شخصية شعبية مختلفة تماماً عن أدواره في الدراما على مدار السنوات من أجل التنوع والاختلاف الذى يحرص عليه، مع وجود خط رومانسى يجمعه بزينة خلق أجواء مختلفة في الأحداث المليئة بالصراعات والأكشن.



ومن المقرر أن يقدم صناع العمل جزء ثاني للمسلسل فى موسم رمضان 2024، وسوف يشهد الموسم الجديد مفاجآت بالجملة.

أبطال العتاولة

يشار إلى أن مسلسل "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الاتربى، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندى، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجى ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وكان تصدر النجم أحمد السقا ترندات مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح حديث السوشيال خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع عرض حلقات مسلسله "جولة أخيرة" الذى انتهى على prime video، اذ حظى العمل بمشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور.

يشار الى أن مسلسل "جولة أخيرة" بطولة النجم أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.