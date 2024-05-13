تصرف والدين تجاه طفلهما الرضيع خلال حفل تايلور سويفت في باريس يثير ضجة -صورة

انتشرت صورة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر والدين يحضران حفل الفنانة الأمريكية تايلور سويفت في باريس ويضعان طفلهما الرضيع على الأرض. وأثارت هذه الصورة موجة غضب كبيرة بين المستخدمين الذين عبروا عن استيائهم وانزعاجهم من تصرف الوالدين.

وعلق أحد المستخدمين على الصورة قائلاً “المصيبة أنهم جايبين طفل بهذا العمر لحفلة بهذه الأصوات العالية والصراخ”. تعبيرًا عن رفضه لتعريض الطفل لبيئة ضوضاء وضجيج الحفل الكبير.

كانت المغنية الشهيرة تايلور سويفت قد أحيت حفلًا ضخمًا في باريس، حضره أكثر من 40 ألف شخص. ومع ذلك، فإن استياء المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي يركز على قرار الوالدين بجلب طفل رضيع إلى هذا الحفل الضخم ووضعه على الأرض.