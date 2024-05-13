أيتن عامر بالبيجامة ورانيا فريد شوقي تتغزل في زوجها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها أحدث صورة لها على حسابها على موقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة هادئة.

مي عز الدين

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها بأحدث صور "سيلفي" عبر حسابها على موقع "انستجرام".

نيكول سابا

تألقت الفنانة نيكول سابا وظهرت في إطلالة مثيرة، مرتدية فستانا جريئًا، عبر حسابها على موقع "انستجرام".

رانيا فريد شوقي

تغزلت الفنانة رانيا فريد شوقي في زوجها، ونشرت صورة تجمعهما من داخل المتحف المصري الكبير، عبر حسابها على موقع "انستجرام".

آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها على موقع "انستجرام"، صورا جديدة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها بالبيجامة.

نوال عبد الشافي

احتفلت الفنانة نوال عبد الشافي بنجاح أغنيتها الأخيرة "يا خيبتو" التي طرحتها مؤخرًا، بحضور الفنان محمد جمعة والفنان إبراهيم السمان والمذيعة ريهام عياد.

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة بـ" الكاجول"، أثناء تواجدها في إحدى شوارع المدن السكنية الجديدة.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع "انستجرام".

ياسمين جمال

نشرت الفنانة ياسمين جمال صورة جديدة في أحدث إطلالة لها بفستان أبيض، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، أثناء الاحتفال بعيد الربيع.

آية سماحة

تألقت الفنانة آية سماحة، وظهرت بفستان باللون الأحمر، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "انستجرام".