مدحت العدل يرد على مطالبات اعتزال يحيى الفخراني بعد دوره في "عتبات البهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

رد السيناريست مدحت العدل، على مطالبات البعض بإعتزال الفنان يحيى الفخراني الفن، بعد دوره في مسلسله الأخير "عتبات البهجة"، الذي عرض في دراما رمضان 2024.

وتابع مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "يحيى الفخراني نجم كبير وموهبته بتنضج نضج غير طبيعي والدور كان لايق عليه أوي ودايما بقول للفنانين اتعلموا منه وكلنا عارفين قيمته".

وأوضح "العدل"، أن السوشيال ميديا أصبحت بها مشكلة حيث يتحكم فيها الكثير من بسطاء التعليم والثقافة وليس لديهم أراء وبالتالي نجد أن بعض الأشخاص تطالب بإعتزال يحيى الفخراني أو عادل إمام أو شيكابالا وشاهدنا ذلك مع صالح سليم والذي يقول ذلك يجب أن يشاهدوا دور يحيى الفخراني في العمل.

وأشار "العدل"، إلى أنه يتمنى التعاون مع الفنان كريم عبد العزيز، وشركة العدل تجرى وراء الفنان أو المخرج أو الكاتب الموهوب وعلى سبيل ذلك مسلسل فوق الشبهات كنا نجرى وراء الكاتب محمد رجاء لكي يقوم بكتابة العمل لأنه موهوب بجدارة.

واختتم مدحت العدل حديثه قائلا: "أسهل حاجة في الحياة بقت تجيب الفلوس هي التمثيل والكورة فكل الناس متخيلة أنها بتعرف تمثل أو تلعب كورة واللي بيقول كده إحنا بنجيبه بس بنعملهم اختبارات".