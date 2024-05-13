جون ترافولتا يكرّم زوجته الراحلة بمنشور حميم في عيد الأم

لا يزال جون ترافولتا يحتفل بعيد الأم بعد مرور ما يقارب من أربع سنوات على وفاة زوجته كيلي بريستون.

احتفل ترافولتا، ٧٠ عامًا، بالممثلة الراحلة وأم أطفاله الثلاثة في منشور حميم عبر إنستغرام، يوم الأحد، ١٢ أيار/مايو حيث تحتفل الولايات المُتحدة الأميركية، بهذه المناسبة في الأحد الثاني من هذا الشهر من كل عام. والى جانب صور بريستون مع أطفالهما إيلا وبنجامين وجيت، تمنى ترافولتا لها “عيد أم سعيد” وأضاف: “إننا نفتقدك”.

انتقلت إيلا أيضًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تحيّة جميلة لوالدتها وقالت: “عيد أم سعيد، ماما، أحبك كثيرًا”، علقت الفتاة البالغة من العمر ٢٤ عامًا على صورة لنفسها عندما كانت طفلة في حوض الاستحمام مع بريستون عبر انستغرام يوم الأحد.

تزوّجت بريستون من ترافولتا في عام ١٩٩١ وبقيت معه حتى وفاتها بسرطان الثدي في يوليو ٢٠٢٠ وقد أبقت السيدة البالغة من العمر ٥٧ عامًا تشخيصها سرًا خلال معركة استمرت عامَين مع المرض وتوفيت في منزل العائلة في كليرووتر بولاية فلوريدا.

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لم تكن وفاة بريستون المأساة الأولى التي حلّت بعائلة ترافولتا حيث توفي جيت، ابن ترافولتا وبريستون، البالغ من العمر ١٦ عامًا، في عام ٢٠٠٩ بينما كانت العائلة في إجازة في جزر البهاما.

نذكر أن ترافولتا وبريستون التقيا في العام ١٩٨٨ عندما ظهرا معًا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام ١٩٩١ في باريس. وأنجبا إيلا وبنجامين و”جيت” الذي توفي عن عمر يناهز ١٦ عاما في عام ٢٠٠٩.