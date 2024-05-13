ريهام سعيد بفيديو يظهر تشوه وجهها: “لا علاج”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت الإعلامية ريهام سعيد قضيتها مع طبيب التجميل اللبناني نادر صعب إلى الواجهة مجدداً من خلال مقطع فيديو نشرته على انستغرام، طالبت من خلال المساعدة لاستعادة شكلها القديم.

وتصر الإعلامية المصرية على اعتبار التدخل التجميلي التي خضعت له من أجل شدّ وجهها غيّر ملامحها بالكامل، واصفة نتيجة عملية تجميل بالفاشلة.

وشاركت ريهام متابعيها بمقطع فيديو استعرضت فيه التشوهات التي تراها في وجهها، لافتة أنها قررت تقبل وجهها بعد تأكيد الأطباء لها أنه لا يوجد أمل في ترميمه، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: “مفيش أي دكتور عنده علاج يرجعني بني آدمة، قررت أسلم أمري لله وأعيش كده، بس سأدعي عليك كل يوم في كل صلاة”.

ووجهت كلمة لنادر صعب، قائلة: “دمّرتني، ودمرت حياتي، حسبي الله ونعم الوكيل”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع وشكل ريهام بعد التجميل وانقسمت التعليقات بين من اعتبر ان شكلها الجديد مقبول وشدّ الوجه يغيّر الملامح وهو أمر طبيعي ويحتاج إلى بعض الوقت لتقبله، في حين دافع عنها الكثير من المتابعين وحرصوا على مواساتها بعد تشوه وجهها.