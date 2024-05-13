فتاة تتهم مكتب “كاستينغ” بالنصب.. ما علاقة آسر ياسين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّمت إحدى الفتيات ببلاغ ضد مكتب “كاستينغ” يدعى Goodlife Casting Agency، تتهمه فيه بالنصب عليها وعلى عدد آخر من الشبان والشابات، باستغلال اسم الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال الادعاء بإجراء مقابلات من أجل المشاركة في فيلم من بطولته، وهو منافٍ للحقيقة.

وأوضحت الفتاة أن المكتب استغلّهم من أجل إجراء أبحاث حول البشرة، من دون أن يكون لذلك علاقة بأي عمل فني.

كما اتّهمت العاملين في المكتب بسوء معاملتها أثناء وجودها في المكتب، قائلةً: “تعجبت من وجود “بودي غارد” في المكتب عند وصولي… وطلبوا مني إزالة الميك آب بعد دخولنا… كان تعاملهم معنا فظاً”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط شخص بتُهمة إدارة مكتب “كاستينغ” من دون حيازة ترخيص في الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنّفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الشرطة المتخصّصة، أن شخصاً افتتح مكتب “كاستينغ” بدون ترخيص، يقع في محافظة الجيزة ويستقطب الفتيان والفتيات لتصوير مقاطع فيديو من دون إجازة رقابية، مستخدماً معدّات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمَّل عليها مصنّفات سمعية بصرية من دون ترخيص.