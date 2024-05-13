بعد نجاح حفله في القاهرة.. تامر عاشور يوجه رسالة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان تامر عاشور عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من الحفل الذي أحياه في القاهرة الجديدة، وجّه من خلالها رسالة شكر الى جمهوره الذي غصّ به الحفل… وعلّق على الصور قائلاً: “عدد كبير جداً جداً شرّفني في “فاميلي بارك” واتبسطنا وغنّينا أكتر من ساعتين في جو في منتهى الجمال وكانوا حاضرين أصحاب ليا وإخواتي وأهلي وناس كتير معروفين وأنا بحبهم… عدد كبير جداً أشكرهم واحد واحد وواحدة واحدة”.

وأضاف: “بشكر وليد الحريري وياسر الحريري وتامر فوزي على مجهودهم والإضاءة والتنظيم والتأمين لكل الموجودين… كل الشكر لشركة “تذكرتي” على مجهودها الكبير”.

وقدّم عاشور خلال الحفل الذي شهد حضوراً كثيفاً عدداً من الأغاني التي أشعلت حماسة الجمهور، منها: “قولوه سماح”، “هيجلي موجوع”، “تيجي نتراهن”، وغيرها من الأغاني.

يُذكر أن تامر عاشور أحيا حفلاً ضخماً على مسرح “أرينا الكويت” تحت عنوان “ليلة العمر”، قدّم خلاله مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وتلك التي طرحها قبل موسم رمضان.