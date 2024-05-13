“انتصار كبير في حياتي”.. تامر حسني يسترجع هذه الذكرى مع جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري تامر حسني عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” عن مفاجأة خاصة لجمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه سوف يبدأ سلسلة جديدة لسرد تفاصيل رحلته مع الشهرة منذ بداية مشواره الفني وحتى الآن.

وأشار تامر الى أنه سوف ينشر عبر فيديو تفاصيل رحلته الفنية مع الشهرة والنجومية بشكل يومي.

ونشر أول فيديو له من حفل في المغرب في بداية مشواره الفني، وعلّق عليه قائلاً: “كل كام يوم هتكلّم معاكم عن لحظة مهمة في مشواري جايز تنفع أو تشجّع حد محتاج يسمع عنها، الفيديو ده مش مجرد فيديو حفلة في حياتي لأ ده انتصار كبير في حياتي بدأت أحقق فيه في سن العشرينات”.

وأضاف: “كلام المذيع شهادة عظيمة في حقي وكلام كبير وكتير عليا بشكره من قلبي، حضور ٤٠٠ ألف شخص محب وأنا من بلد تانية (مصر) تقدير غالي أوي ليا وللموسيقى المصرية، استقبال الشعب المغربي الغالي العظيم ليا من المطار حتى الفندق وصولاً للحفل وللمطار مرة أخرى شعور مستحيل يتوصف لأن العدد ده قادم لشخص واحد مش مثلاً ماتش كورة وفريق كبير”.

واختتم تامر حسني حديثه بالقول: “مهما اتكلّمت مش هوفّي حق أهل المغرب الكرام اللي عيّشوني لحظة انتصار كان أروع لحظات مشواري الفني في وقت كنت بتحارب فيه من ناس كتير كانت مستكترة عليا النجاح، الحمد لله لكل مجتهد نصيب وأتمنى الذهاب للمغرب مرة تانية عشان وحشتوني بزاف”.