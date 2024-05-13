“أمسية يدق لها قلبي”.. هيفاء وهبي نجمة أقوى حفلات مهرجان موازين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد:“ترقّبوا أمسية لا تُنسى مع النجمة الجماهيريّة هيفاء وهبي”، بهذه العبارة أعلنت حسابات مهرجان موازين لعام 2024 عن الحفل الّذي تحييه النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب.

وفي أوّل تعليقٍ لها على الخبر الّذي أفرح محبّيها في الوطن العربي وفي المغرب تحديداً، نشرت هيفاء وهبي بوستر الحفل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: “سعيدة وكلّي فخر للقاء الجمهور المغربي الحبيب ضمن فعاليات أهم المهرجانات في الوطن العربي، مهرجان موازين العريق بمملكة المغرب”.

وأضافت هيفاء وهبي: “موعدنا يوم ٢٤ يونيو على منصة النهضة في أمسية يدق لها قلبي حماساً للقاء الناس الذين اشتقت لهم من قلبي”.

على صعيد آخر، تصدّرت هيفاء وهبي مؤخراً على غلاف مجلة L’Officiel Monaco تحت عنوان The Lebanese Pop Diva – “ديفا البوب اللبنانية”.

وأطلّت هيفاء وهبي على الغلاف بالصورة الرسميّة الخاصّة بأغنيتها الجديدة “يا نحلة” الّتي تحصد نجاحاً كبيراً في الأيام الماضية وتتصدّر الترند، كما ظهرت على صفحات الإصدار الجديد بلقطاتٍ جديدة وساحرة.

أغنية “يا نحلة” هي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع ، وميكس وماستر سليمان دميان.