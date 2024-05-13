فن ومشاهير

وائل كفوري يتصدّر “الترند” بـ 10 ثوانٍ

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج النجم اللبناني وائل كفوري لأغنيته الجديدة من خلال نشره فيديو عبر صفحته في تطبيق “إنستغرام” لا يتعدى الـ10 ثوانٍ.  

وأثار النجم اللبناني فضول محبيه بفيديو ظهرت فيه مجموعة من الشبان وهم يغنّون مقطعاً قصيراً من الأغنية ويردّدون “على كل دقة من قلبي بحبك لآخر دقة”، وكانت الأجواء حماسية ومليئة بالطاقة الإيجابية وروح الشباب.

وكما كل عام، يحرص وائل كفوري على إصدار أغنية مليئة بالحركة تلائم أجواء الصيف، وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو القصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا انتظارهم للأغنية الجديدة بفارغ الصبر.

يُذكر أن آخر أعمال وائل كفوري الغنائية، أغنية “الوقت هدية” التي طرحها قبل شهر تقريباً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت نِسب مشاهدة عالية، ونالت إعجاب الجمهور.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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