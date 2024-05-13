شاهد فتاة تحصد تفاعلًا واسعًا بصوت يشبه صوت شيرين

أثارت فتاة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لمقطع فيديو وهي تغني. حظي المقطع بإعجاب كبير من قبل الجمهور، حيث أشاد الكثيرون بجمال صوتها وقدرتها على الغناء بإحساس مرهف.

ولفت المقطع انتباه الكثيرين لِشبه صوت الفتاة بشكل كبير بصوت الفنانة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب، لدرجة أن البعض ظنّ أنّ شيرين هي من تغني في المقطع.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع بشكل واسع، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بصوت الفتاة وشبهها بشيرين. وكتب أحد المعلقين: “حتى شكلها يشبه شيرين”، بينما كتب آخر: “الإحساس طالع من قلبها، صوت جبار”.

وحقق المقطع آلاف المشاهدات خلال وقت قصير، ولا يزال يتفاعل معه رواد مواقع التواصل حتى الآن.

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