مي العيدان تكشف مفاجأة عن هدى حسين وإلهام الفضالة

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن استبدال الفنانة هدى حسين بالفنانة إلهام الفضالة في مسرحية “الطابق الثاني”.

ويأتي هذا الاستبدال بسبب استمرار قرار منع عرض أعمال فنية في الكويت على كل من شارك في مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”.

وأوضحت العيدان أنّه تمّ البحث عن ممثلة بديلة للفنانة مرام أيضاً، وذلك بعد قرار وقف عرض مسرحية “في زين الزمان” التي كانت ستُعرض في عيد الفطر، بسبب مشاركة ممثلي مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” فيها.

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