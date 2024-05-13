فن ومشاهير

روان بن حسين تتألق بإطلالة أنيقة خلال تجولها بشوارع لندن

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها في شوارع لندن.


وظهرت روان بن حسين في الصور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت معطفاً طويلاً مصنوعاً من الفرو، يكشف عن رجليها، جاء باللونين الأسود والأبيض، يتميز بأنه محدّد بخطوط من الساتان باللون الأسود، ومحدد الخصر بحزام باللون نفسه، وجاء بتفصيل الجيبين على جهتي المعطف.
المعطف من تصميم "Karen Millen" يبلغ سعره 514$، كما إرتدت روان جوارب طويلة باللون الأسود، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون نفسه.
من الناحية الجمالية، اختارت روان تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلا على كفيها بطريقة ملساء، وطبقت مكياجا ناعما أربز ملامح وجهها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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