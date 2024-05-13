المؤلفة رشا الجزار: "استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطينيين في مسلسل مليحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الكاتبة رشا الجزار مؤلفة مسلسل "مليحة" إن الفكرة والمبادرة جاءت من خلال الشركة المتحدة لعمل المسلسل، والهدف كان تلك الأحداث الصعبة في فلسطين

وتابعت: "هذه الأحداث حركت فينا المشاعر والغضب وكانت الوقود لخروج هذا العمل"

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي بقناة الحياة:"أردنا أن نقدم عمل درامي ونستخدم قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطنيين، ومسلسل مليحة تم كتابته بعد ٧ أكتوبر وبالضبط نوفمبر ٢٠٢٣ والدافع الذي حركنا هو أحداث غزة"

وأوضحت أن الأحداث والتوتر والمعاناة لأهل فلسطين كانت الدافع لدعمهم من خلال الدراما

وأشارت إلى أن شخصية مليحة حقيقية وهي لطفلة ولكن رحلة العائلة في الخروج من فلسطين ثم العودة مرورا بمصر ثابت في الأحداث الحقيقية والدرامية

وفكرة مسلسل "مليحة" مستوحاة من أحداث حقيقية لأسرة خرجت من فلسطين عقب الانتفاضة الثانية وذهبوا إلى ليبيا ونتيجة للتوتر هناك أرادوا العودة لديارهم في فلسطين عن طريق مصر