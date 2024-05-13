سيرين خاص: مسلسل "مليحة" أظهر معاناة الشعب الفلسطيني وأشكر الشعب المصري على دعمه للقضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت الفنانة الفلسطينية سيرين خاص بطلة مسلسل "مليحة" أن المسلسل كانت له رسالة للتعبير عن القضية الفلسطينية، وكانت ردود الأفعال رائعة في مصر وفلسطين وأظهر العمل مدى معاناة الشعب الفلسطيني ومدى قربه من الشعب المصري وحجم الدعم الكبير من الشعب المصري

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" أن رد الفعل الاسرائيلي كان غاضب ومترقب للمسلسل منذ الإعلان عن عرضه في شهر رمضان، وكانوا يتساءلون كيف يعرض ولماذا يعرض هذا المسلسل المصري في شهر رمضان، وحجم التفاعل الكبير مع المسلسل من جميع أنحاء الوطن العربي

وعقب الإعلامي عمرو الليثي أن وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف تواصل معه هاتفيا وكان يريد أن تكون هناك مداخلة أثناء الحلقة، ولكن شاءت الظروف الا تحدث تلك المداخلة

وتابع: "معالي الوزير قدم الشكر إلى الشركة المتحدة على دعمها ورعايتها وإنتاجها هذا العمل الفني الرائع والمهم ، وهو مسلسل ناجح يعبر عن القضية الفلسطينية موجها الشكر ايضا الشكر إلى طاقم العمل وكل المشاركين"