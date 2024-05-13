غياب كيت وحضور وليام افتراضيًا في حفل جوائز “بافتا”… وهذه قائمة الفائزين

في حفل إستثنائي ضخم ضمّ مجموعة كبيرة من نجوم العالم، أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا”، عن قائمة جوائزها التي كرّمت من خلالها النجوم والمسلسات التلفزيوينة البريطانية والدولية التي إحتلت الصدارة خلال فترة عرضها في العام ٢٠٢٣.

وكان لافتًا عدم فوز الموسم الأخير من الدراما الملكية “ذا كراون” أو “التاج” في أي جائزة على الرغم من تصدّر العمل الترشيحات بثماني جوائز.

ايضًا غابت كيت ميدلتون عن الحدث خاصة بعدما كانت تشارك برفقة زوجها الأمير وليام الذي حضر افتراضياً حيث القى خطابًا مفاجئًا مساء الأحد مقدّمًا تحية صادقة للبارونة فلويلا بنيامين، التي حصلت على زمالة بافتا.

تم تكريم البارونة لعملها الرائع مع الأطفال والشباب والتزامها الطويل الأمد بالبث التلفزيوني ولجهودها باعتبارها “بطلة الإدماج” التي لا تتزعزع.

وأشاد أمير ويلز بالبارونة لدفاعها عن “تعليم الأطفال ورفاهيتهم، ودعمها لعدد كبير من المنظمات الخيرية، ونضالها بلا كلل من أجل العدالة الاجتماعية”.واشار الأمير إن البارونة أعطت صوتًا لأولئك الذين واجهوا التمييز عند وصولهم إلى المملكة المتحدة” كعضو في Windrush Generation.

وفي نهاية كلمته، لفت ليام إن البارونة فلويلا بنجامين تذكّر الناس بـ “قوة التعاطف والرحمة والعمل لإحداث تغيير إيجابي”.

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أما قائمة الجوائز الرسمية التي جاءت على الشكل التالي:

جائزة أفضل ممثل رائد: تيموثي سبال، عن مسلسل The Sixth” “Commandment

جائزة أفضل ممثلة رائدة: سارة لانكشير، عن مسلسل Happy” Valley”

جائزة أفضل ممثلة في دور داعم: جاسمين جوبسون، عن مسلسل Top Boy

جائزة أفضل ممثل في دور داعم: ماثيو ماكفادين، عن مسلسل “Succession”

جائزة افضل مسلسل درامي : Top Boy

جائزة أفضل مسلسل درامي دولي :”Class Act”

جائزة أفضل دراما محدودة : The Sixth” Commandment”

جائزة أفضل أداء نسائي في برنامج كوميدي: غبيميسولا إيكوميلو، عن مسلسل “Black Ops”.

جائزة أفضل أداء رجل في برنامج كوميدي: موان رضوان، عن مسلسل “Juice”.

جائزة أفضل كوميديا مكتوبة: Such Brave” Girls”.

جائزة أفضل داء ترفيهي: جو ليست، عن برنامج “Late Night Lycett”

جائزة أفضل برنامج ترفيهي كوميدي: Rob & Romesh Vs

جائزة أفضل برنامج ترفيهي : Strictly Come Dancing

جائزة الترفيه الواقعي : Celebrity Race Across The World

جائزة أفضل وثائقي: Ellie Simmonds: Finding My Secret Family

حدث مباشر: Eurovision Song Contest

أفضل فيلم قصير: Mobility

الرياضة: Cheltenham Festival Day One

جائزة أفضل مسلسل واقعي: Squid Game: The Challenge

تغطية الأخبار: Channel 4 News

برنامج نهاري: Scam Interceptors

مسلسل سوب: Casualty

جائزة افضل مسلسل واقعي متخصّص: White Nanny, Black Child