تفاصيل وموعد انطلاق فيلم "هيروشيما"

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد المخرج أحمد نادر جلال، جلسات عمل حاليًا لإختيار نجوم وفريق عمل فيلم هيروشيما.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد انتهاء اجازات عيد الاضحى مباشرة فى عدد من الأماكن التي يتم اختيارها حاليا.

يذكر أن المؤلف أيمن بهجت قمر، يخوض مجال الإنتاج السينمائى لأول مرة بعد النجاح الكبير، الذي قدمه فى انتاج العديد من المسرحيات من بينها : "سيدتى الجميلة" التي حققت نجاحا ضخما فى مصر وفي المملكة العربية السعودية.

آخر أعمال المخرج أحمد نادر جلال

جدير بالذكر أن أخر اعمال المخرج أحمد نادر جلال، هو فيلم السرب والذى قدم خلالها طفرة سينمائية غير مسبوقة حيث حقق إيرادات تخطت 20 مليون جنيه في أسبوعه الاول، واستخدم فيه المخرج أحدث وسائل التصوير لتنفيذ الاكشن؟

وتدور أحداث الفيلم، حول الضربة الجوية التى ردت بها مصر على مقتل 21قبطيا مصريا فى درنه على يد الإرهاب الغاشم.

آخر أعمال أيمن بهجت قمر

وينتظر ان يعرض للكاتب أيمن بهجت قمر، بموسم عيد الاضحى فيلم اهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، رشوان توفيق، باسنت شوقي، صبري فواز، ، مصطفى فهمي، احمد بدير، أحمد وفيق، جميل برسوم وإخراج عمرو عرفة.