عصام السقا ينضم لفيلم "ري ستارت".. وتامر حسني يوجه نداء عاجل لـ هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان تامر حسني عن انضمام الفنان عصام السقا لفريق عمل فيلم "ري ستارت" وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "تامر" صورة برفقة عصام السقا إلى جانب عدد من فريق عمل الفيلم وعلق عليها: "فريق الفيلم كل يوم بيكتمل نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي نورتوا الفيلم يا أحلى فريق بقيادة المخرجة سارة وفيق، وبالمناسبة دي هقولكم خبر حصري، أول يوم تصوير للفيلم بكره ان شاء الله دعواتكم".

وتابع "ونداء عاجل للفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة والفنان محمد ثروت ناموا بدري عشان التصوير بدري أوي وأنا مستنيكوا هناك من دلوقتي يارب يا مسهل".

وطرحت الفنانة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني أولى أغانيها بعنوان "البدايات" وهي من إنتاج تامر حسني وكلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيي وقام بتهنئتها قائلا: "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم ألف مليون مبروك وغنيتيها غنا عظيم بجد، أيوه أنا المدرب والمنتج، بس احساسك هو الموضوع كله، كل سنة وانتي طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيي والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف، مبروك يا بسوم".

يذكر أن أخر ظهور للفنان تامر حسني كان بحفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

اقرأ أيضا:

فقدت الكثير من وزنها.. الجمهور يعلق على أحدث ظهور للمطربة ميادة الحناوي

4 أسباب فشل بسببها صلح شيرين عبدالوهاب وروتانا