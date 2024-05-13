“مين الأم ومين البنت”؟ والدة باميلا الكيك صبية وتُنافسها جمالًا تعرّفوا إليها (صور)

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 08:18 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك بعيد ميلادها في أحد المطاعم بالعاصمة بيروت، بحضور عدد من نجمات الفن والشهيرات، والصديقات.

عيد ميلاد باميلا الكيك

ووثقت مقاطع الفيديو حضور والدة باميلا الكيك، والنجمات ورد الخال، وميرفا قاضي، ورولا شامية، فيما فاجأت الفنانة اللبنانية المعازيم بتقديمها أغنية باللغة الفرنسية، كما رقصت مع زميلاتها على أنغام بعض الأغنيات.

والدة باميلا الكيك

وتصدرت والدة باميلا حديث الجمهور خلال حضورها، وتألقت مع ابنتها باللون الأبيض، ورقصت معها خلال تقطيع قالب الحلوى.

وشاركت ورد الخال ورولا شامية وميرڤا القاضي مع باميلا في الغناء، وسط أجواء احتفالية لافتة، طغت عليها الملابس البيضاء.

وتلقت بطلة مسلسل “كريستال” رسائل التهاني والمباركات من النجوم والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقاطع الفيديو الخاصة بالمناسبة السعيدة، كما تمنى آخرون رؤية نجمتهم في عمل درامي مميز في أقرب وقت ممكن.

واحتفلت باميلا بعيد ميلادها قبل ثلاثة أيام من موعده، فهي مواليد 14 مايو/أيار عام 1988، بدأت مسيرتها بعمر صغير، وفازت بجائزة “الموريكس دور” عدة مرات، وأبرزها عن أدوارها في الحب الممنوع عام 2010، وديو الغرام عام 2012، وسمرا عام 2016.

نبذة عن باميلا الكيك :

باميلا الكيك هي ممثلة لبنانية ولدت عام 1988 في دير القمر في لبنان، بدأت التمثيل منذ الصغر وحصد عدد كبير من الجوائز خلال مسيرتها المهنية، كما أثارت الجدل في عدد كبير من تصريحاتها.

وكان أبرز أدوار باميلا الكيك دورها في مسلسل كريستال حيث قامت بأداء دور عليا كرم، واستطاعت أن تؤدي الدور بشكل نال إعجاب متابعي المسلسل الدرامي، كما تمكنت من تقمص الشخصية القوية من العائلة الغنية.

ودرست باميلا فنون التواصل قسم السينما، في جامعة الروح القدس الكسليك، وبدأت مسيرتها الفنية عندما كانت في عمر الـ 18، وشاركت في عدد كبير من المسلسلات والأفلام.

زوج باميلا الكيك

وانتشر عدد كبير من الشائعات عن زواج باميلا الكيك، ولكن على الرغم من ذلك لا يوجد أي دليل على زواجها، كما أنها ظهرت سابقا في برنامج وأثارت الجدل بسبب تصريحاتها، حيث أوضحت أنها لا تمانع المساكنة قبل الزواج، بالإضافة إلى أنها ليس لديها أي مانع من حب امرأة والزواج بها.

باميلا الكيك قبل وبعد

على الرغم من تغير شكل باميلا الكيك إلا أنها أوضحت أنها لم تجري أي عملية تجميل، بل كل ما تقوم به هو التغيير في ستايل شعرها والماكياج الخاص بها، والتغير في شكلها تغيير طبيعي.

ديانة باميلا الكيك

باميلا هي مسيحية الأصل ولدت لأب وأم مسيحيين، وصرحت بذلك في عدد من اللقاءات التليفزيونية وعلى الرغم من ذلك إلا أنها لا تجد مشكلة في الزواج من رجل على ديانة أخرى.

يُذكر ان اسم باميلا يتردد مؤخرا للمشاركة في المسلسل التركي المعرب “ايزال” إلى جانب النجم السوري باسل خياط.

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