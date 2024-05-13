بعد جلوسه على كرسي متحرك واعتزاله التمثيل… عبد الرحمن أبو زهرة يطلّ في صورة جديدة

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 08:18 مساءً - نشر نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، صورة جمعته بوالده على فيسبوك وعلق قائلاً: أنا مع بابا أيام الشقاوة.

الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، يعتبره الفنانون مثالاً للأب الذي يحتذى به، فهو الشخص المثالي على المستوى الإنساني والفني، وهو ما لمسه جمهوره من خلال الأدوار الذي يقدمها وبمجرد ظهوره في مكان عام يرسم البسمة على كل الحاضرين.

عبد الرحمن أبو زهرة

وأصبح بطلاً في المسرح وقدم العديد من المسرحيات الناجحة، مسرحية بداية ونهاية كانت من أول أعماله المسرحية وبعدها مسرحية المحروسة وغيرها من الأعمال المسرحية المبدعة حتى وصل عدد مسرحياته إلى 100 مسرحية.

اعتزال عبدالرحمن أبو زهرة

ويعتبر هذا الظهور هو الثاني للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد مروره بوعكة صحية، وإعلان نجله بعدها اعتزال والده التمثيل. حيث كان ظهوره الأول على كرسي متحرك. وكان نجله قد كشف في تصريحات إعلامية له أن قرار النجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة باعتزال التمثيل يرجع للعديد من الأسباب ومنها تقدمه في العمر وحالته الصحية.

كما أوضح نجله أيضا أن الأدوار التي تعرض على والده الآن لا تليق بتاريخه الفني الكبير والأعمال الهامة التي قدمها وشارك فيها. وأضاف أن والده يستمتع بقضاء وقته مع أحفاده.

مشوار عبد الرحمن أبو زهرة

انطلق عبد الرحمن أبو زهرة في عالم السينما والدراما وشارك في العديد من الأعمال، ففي السينما قدم أفلام “اعترافات امرأة”، “الاختيار”، “الشوارع الخلفية”، “بابا آخر من يعلم”، “امرأتان”، “المتوحشة”، “بئر الحرمان”.

إضافة إلى مشاركته في مسلسلات “الحاوي”، “عمر بن عبد العزيز”، “سنوات الغضب”، “السيرة الهلالية”، “مغامرات القرن القادم”، “نحن لا نزرع الشوك”، “جمهورية زفتي”، “السيرة الهلالية “، ومسلسل لان أعيش في جلباب ابى في دور الحج سردينة من أجمل وانجح الأدوار في الدراما التلفزيونية.

وتعد تجربة عبد الرحمن أبو زهرة مع ديزني من أبرز التجارب خلال مشواره الفني، حيث قام بعمل دبلاج لعدد من أفلام الكارتون التي قدمت بالنسخة العربية من أفلام والت ديزني الشهيرة، ووضع بصمة لبصوته في أداء شخصية الأسد “سكار” في الفيلم الكارتوني “الأسد الملك” اعتبر وقتها أفضل من قدم الشخصية وجعفر في “علاء الدين”.

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