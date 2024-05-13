سلمى أبو ضيف ضحية ومتهورة في مسلسل "إلا الطلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف في مسلسل إلا الطلاق كضيفة شرف العمل الذي يتكون من ١٠ حلقات، طرحتها منصة أمازون.

وظهرت سلمى أبو ضيف في المسلسل بشخصية حبيبة وهي الفتاة التي تعمل صباحًا بجريدة، وليلا جرسونيرة في ملهى ليلي لتستطيع أن تصرف على نفسها وشقيقها الأصغر.

وتتعرف حبيبة (سلمى أبو ضيف) على سيف (إياد نصار) المتزوج من يارا (دينا الشربيني)، وتقع في حبه وتدخل معه في علاقة سرية، وتطلب منه الزواج بسبب حملها منه.

ويتسبب ضغط سيف عليها في إجهاضها لتتهور وتحاول الانتحار، ولكنها تقرر الانتقام من سيف لتذهب لمواجهة زوجته يارا ويدخلوا في شجار يؤدي إلى قتلها.

مسلسل إلا الطلاق من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل.

وكان أحدث أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2024، وضم العمل عددا من النجوم، أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وتصدرت سلمى أبو ضيف الترندات قبل رمضان مع عرض حلقات مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.