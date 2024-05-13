يارا السكري تسحر الجمهور بجمالها و أناقتها..و سعر حقيبة يدها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الجمهور بأناقتها، وظهرت بلوك رائع، إذ إرتدت توب باللون الأسود ضيق من دون أكمام مع سروال جينز واسع، وتركت شعرها منسدلاً ، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.



وحملت يارا في يدها حقيبة باللون الأبيض، من دار أزياء Chanel، يصل سعرها إلى 6,500 يورو.

وكانت أطلت يارا السكري بمقطع فيديو من أمام أهرامات الجيزة شاركته عبر حسابها الخاص، وتألقت بلوك رائع خطفت من خلاله الأنظار، حيث كانت ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأزرق، بكمين طويلين، وإنتعلت حذاءً عالٍ أسود من الجلد، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً خفيفاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية.

