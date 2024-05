حنان أبوالضياء تكتب: الكثير من الإبهار فى مهرجان «كان» السابع والسبعين

ياسر رشاد - القاهرة - اليوم عاشقو السينما فى العالم يتابعون افتتاح مهرجان كان السينمائى السنوى السابع والسبعين الذى يقام فى الفترة من 14 إلى 25 مايو 2024.. حيث الكثير من السينما الرائعة التى ستقام فى مدينة كان هذا العام. بداية من عودة كيفن كوستنر للفيلم الغربى وفيلم أمريكى عن دونالد ترامب. مع وجود الكاتب والمخرج أندريا أرنولد، أحد أكثر المخرجين تميزًا فى العقدين الماضيين، وعمل جديد للمخرج الصينى جيا تشانجكى، وعودة المخرج جورج ميلر صاحب شخصية ماد ماكس، وفيلم «أوه، كندا» لبول شريدر مع ريتشارد جير، والميلودراما الموسيقية لجاك أوديار «إميليا بيريز» بطولة زوى سالدانا وسيلينا فيلم رعب نسائى من بطولة ديمى مور ومارجريت كواللى تقدم حفلى الافتتاح والختام الممثلة الفرنسية كاميل كوتين.

رئيسة لجنة تحكيم المخرجة الممثلة الأمريكية جريتا جيرويج تم إدراجها فى قائمة التايم السنوية 100 لأكثر الأشخاص تأثيرًا فى العالم فى عام 2018. بدأت حياتها المهنية بالعمل مع جو سوانبيرج فى عدة أفلام. تعاونت مع زوجها نوح بومباخ فى عدة أفلام منها جرينبرج (2010) وفرانسيس ها (2012)، والتى حصلت على ترشيح لجائزة جولدن جلوب، عشيقة أمريكا (2015)، والضوضاء البيضاء (2022). عملت أيضًا فى أفلام مثل فيلم « فتيات فى محنة « للمخرج ويت ستيلمان (2011)، فيلم «إلى روما مع الحب» للمخرج وودى آلن (2012)، فيلم «خطة ماجي» للمخرج ريبيكا ميلر (2015)، فيلم جاكى للمخرج بابلو لارين (2016)، مايك نساء القرن العشرين لميلز (2016)، وجزيرة الكلاب للمخرج ويس أندرسون (2018).

قامت جيرويج بكتابة وإخراج أفلام بلوغ سن الرشد ليدى بيرد (2017) ونساء صغيرات (2019)، والفيلم الكوميدى الخيالى باربى (2023)، والتى حصلت جميعها على ترشيحات لجائزة الأوسكار. أصبح فيلم باربى، الذى شاركت فى كتابته مع بومباخ أول فيلم لمخرجة منفردة يصل إجمالى إيراداته إلى أكثر من مليار دولار فى جميع أنحاء العالم، وحصلت على ترشيحها الثانى لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس.

الملصق الرسمى للمهرجان يعرض صورة ثابتة من فيلم رابسودى فى أغسطس (1991) للمخرج أكيرا كوروساوا، والتى تم اختيارها لنسخة 1991، من تصميم هارتلاند فيلا. هو فيلم يابانى من تأليف أكيرا كوروساوا بناء على رواية للكاتب كيوكو موراتا. تتمحور القصة حول هيباكوشا مسنة، فقدت زوجها فى القصف الذرى على ناجازاكى عام 1945، وكانت تعتنى بأحفادها الأربعة خلال الصيف. يعد فيلم «رابسودى فى أغسطس» واحدًا من ثلاثة أفلام كوروساوا التى أخرجها منفردًا والتى تتميز بدور نسائي

خلال المهرجان، سيتم منح ثلاث سعفات ذهبية فخرية: الأولى ستمنح لميريل ستريب خلال حفل الافتتاح؛ أما الجائزة الثانية فستمنح لاستوديو جيبلى؛ والثالثة سيتم منحها لجورج لوكاس خلال حفل ختام المهرجان.

سجن المخرج الإيرانى محمد رسولوف.

بعد وقت قصير من الإعلان الرسمى عن اختيار فيلم «بذرة التين المقدس» للمسابقة الرئيسية، حُكم على المخرج الإيرانى محمد رسولوف بالسجن لمدة ثمانى سنوات، إلى جانب الجلد والغرامة ومصادرة ممتلكاته، بتهمة «الدعاية ضد النظام». محمد رسولوف مخرج أفلام إيرانى مستقل. اشتهر بالعديد من الأفلام الحائزة على جوائز، منها «الشفق» (2002)، «الجزيرة الحديدية» (2005)، «وداعًا» (2011)، «المخطوطات لا تحترق» (2013)، «رجل النزاهة» (2017)، و«ليس هناك شر» (2020)، الأخير فاز بجائزة الدب الذهبى فى مهرجان برلين السينمائى 2020، تم اعتقاله عدة مرات وتمت مصادرة جواز سفره، لأن طبيعة ومحتوى أفلامه جعلته فى صراع مع الحكومة الإيرانية.

تم عرض فيلم «وداعا» (Be omid-e didar) لأول مرة فى مهرجان كان السينمائى 2011 فى قسم «نظرة ما» وفاز بجائزة الإخراج. عُرض فيلمه «المخطوطات لا تحترق» أيضًا فى قسم «نظرة ما» فى مهرجان كان السينمائى 2013، حيث فاز بجائزة الاتحاد الدولى لنقاد السينما فاز «رجل النزاهة» بالجائزة الأولى فى قسم «نظرة ما» فى مهرجان كان السينمائى عام 2017.

يفتتح المهرجان بفيلم «الفصل الثاني» للمخرج كوينتين دوبيو، فيلم كوميدى من تأليف وتصوير وتحرير وإخراج كوينتين دوبيو. وبطولة ليا سيدو، فنسنت ليندون، لويس جاريل، رافائيل كوينارد ومانويل جيلو. تدور أحداث الفيلم حول امرأة شابة تحضر صديقها للقاء والدها. تم تصوير الفصل الثانى بالكامل فى منطقة دوردونى, وتم تصويره بشكل أساسى فى مطار كوندات سور فيزير، وهو مطار خاص صغير لا يزال قيد التشغيل. تم تحويل مبنى المطار الحالي، وهو مطعم سابق كان يستخدم منذ فترة طويلة لحفلات الزفاف، وتم إخفاء مدرج الهبوط بالمطار ليعطيه مظهر الطريق السريع..

تضم لجنة تحكيم الدورة الـ77 لمهرجان كان كاتب السيناريو والمصور التركى إبرو سيلان، والممثلة الأمريكية ليلى جلادستون، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرجة وكاتبة السيناريو اللبنانية نادين لبكي، بالإضافة إلى المخرج وكاتب السيناريو الإسبانى خوان أنطونيو بايونا والممثل الإيطالى بيير فرانسيسكو فافينو، والمخرج اليابانى كورى إيدا هيروكازو، والممثل والمنتج الفرنسى عمر سى.

أفلام المسابقة الرسمية

كل ما نتخيله كالضوء، وهو أول فيلم هندى يشارك فى المسابقة منذ فيلم Swaham للمخرج شاجى إن كارون فى عام 1994. وتدور القصة حول ممرضتين لهما علاقات مضطربة فى مومباي، ويذهبان فى رحلة برية إلى بلدة شاطئية. فيلم أنورا (الولايات المتحدة) تم تصويره فى بروكلين فى عام 2023 ومن بطولة ميكى، ماديسون ومارك إيدلشتاين ويورا بوريسوف. وفيلم المتدرب يتناول أول فيلم طويل للمخرج الإيرانى الدنماركى عباسى باللغة الإنجليزية دونالد ترامب كمدير تنفيذى شاب للعقارات فى نيويورك فى سبعينيات القرن الماضى فى «صفقة فاوستية» مع المحامى والوسيط روى كوهن–من سيناريو لمؤلف The Loudest Voice In The Room، جابرييل شيرمان، سيباستيان ستان وجيريمى سترونج يلعبان دور ترامب وكوهن، مع مارتن دونوفان فى دور فريد ترامب الأب وماريا باكالوفا فى دور إيفانا ترامب.

فيلم القلوب النابضة (فرنسي) من بطولة فرانسوا سيفيل وأديل إكسارشوبولوس فى قصة طموحة لعشاق متناقضين عالقين بين عنف العصابات والجريمة، والتى تمتد على مدار 15 عامًا. استغرق لولوش أكثر من عقد من الزمن ليكتبه مع أودرى ديوان وأحمد حميدى. فيلم طائر (المملكة المتحدة) هنا تجلب القوة النجمية لبارى كيوجان وفرانز روجوفسكى إلى قصة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا تعيش فى قرفصاء فى جنوب إنجلترا، مع والدها وشقيقها الوحيدين.

فيلم عالقة فى المد والجزر (الصين) يشارك به المخرج الصينى الشهير جيا فى المسابقة للمرة السادسة بفيلم تم تصويره لأكثر من عقدين منذ عام 2001. من بطولة ملهمته تشاو تاو، تؤرخ ملحمة الحب المصير الرومانسى لامرأة وهى تبحث عن الحبيب عندما يغادر دون سابق إنذار إلى مقاطعة أخرى. فيلم إميليا بيريز (فرنسا) تدور أحداث ميلودراما الموسيقية المكسيكية التى طال انتظارها حول رئيس عصابة يخضع لعملية تغيير جنس ليتقاعد من العمل ويختفى إلى الأبد، لتصبح المرأة التى طالما حلم بأن تكونها. وفيلم الفتاة ذات الإبرة، حيث ينتقل المخرج السويدى المولد إلى المنافسة بعد أن لعب فيلم The Here After دور «أسبوعى المخرجين» فى عام 2015، وشهد فيلم Sweat مهرجان كان فى حقبة كوفيد 2020، فى قصة مستوحاة بشكل فضفاض من قاتل متسلسل حقيقى فى كوبنهاجن قتل العديد من الأطفال فى الفترة من 1913 إلى 1920. ويشارك فيلم الجولة الكبرى وتدور أحداث الفيلم فى عام 1917، وهو من بطولة جونكالو وادينجتون، الذى يلعب دور مسئول فى الإمبراطورية البريطانية فى بورما يهرب فى يوم زفافه، لتتبعه العروس المهجورة عبر آسيا.

فيلم أنواع اللطف (المملكة المتحدة والولايات المتحدة) وفيلم مارسيلو ميو (فرنسا)، حيث يعود المخرج الفرنسى أونوريه بفيلمه الطويل الخامس عشر مع مجموعة من الممثلين كاثرين دونوف وكيارا ماستروياني، وفابريس لوتشيني، وملفيل بوبود. وفيلم المدن الكبرى (الولايات المتحدة) ويعود به فرانسيس فورد كوبولا، الحائز على جائزة السعفة الذهبية مرتين، إلى المنافسة بفيلم ملحمى ممول ذاتيًا بقيمة 120 مليون دولار من بطولة آدم درايفر فى دور مهندس معمارى صاحب رؤية لديه خطط كبيرة، لإعادة بناء مدينة نيويورك ويقع فى حب ابنة منافسه رئيس البلدية. وفيلم أغلى البضائع (فرنسي) مقتبس من رواية جان كلود جرومبرج التى تحمل نفس الاسم، قصة الحرب العالمية الثانية–التى تتشابك بين مصير عائلة يهودية تم القبض عليها فى باريس وتم ترحيلها إلى أوشفيتز، وزوجين ليس لديهم أطفال يعيشون فى الغابة البولندية. وفيلم موتيل ديستينو يوصف بأنه نظرة حميمة على تمرد وشهوانية الشباب البرازيلى الذى يقع فى الحب.

فيلم أوه، كندا (الولايات المتحدة) يجتمع بول شريدرمع ريتشارد جير بعد 44 عامًا من إخراج فيلم American Gigolo، وهذه المرة مع قصة مخرج وثائقى مريض فى مونتريال يصدم أحبائه عندما يعترف فى مقابلة بأنه فر من الولايات المتحدة قبل عقود لتجنب مشروع حرب فيتنام، استنادًا إلى رواية راسل بانكس لعام 2021.

وفيلم البارثينوب حيث يقوم المايسترو الإيطالى بتحديث أسطورة تأسيس مدينته الأصلية، نابولي، من خلال إعادة صياغة صفارة الإنذار الأسطورية بارثينوب كامرأة ولدت فى الخمسينيات. الجديد فى إنتاج سورينتينو هو دار الأزياء سان لوران، التى لها حضور كبير فى مهرجان كان هذا العام بثلاثة ألقاب فى المنافسة.

فيلم حبة التين المقدس (إيران-فرنسا) يظهر رسولوف الإيرانى للمرة الأولى فى المنافسة، بعد أن فاز بجوائز فى فيلم «نظرة ما» أحدث أعمال المخرج، عن قاضى التحقيق فى المحكمة الثورية فى طهران الذى يعانى من عدم الثقة وجنون العظمة الذى يؤدى إلى الشك فى زوجته وبناته.

فيلم الأكفان لديفيد كروننبرج هو المرة السابعة التى يشارك فيها عراب النوع الكندى فى المنافسة خلال 28 عامًا من بطولة فنسنت كاسيل فى دور رجل أعمال حزين يخترع كفنًا يربط بين الموتى. فيلم المادة (المملكة المتحدة والولايات المتحدة) تلعب «كورالى فارجات» و«ديمى مور» و«مارجريت كواللي» و«دينيس كويد» دور البطولة فى فيلم نسوى مليء بالدماء عن الرعب الجسدى. وفيلم ثلاثة كيلومترات إلى نهاية العالم، حيث يقدم إيمانويل بارفو الممثل الرومانى رحلة مراهق مثلى الجنس لاكتشاف الذات التى تتعارض مع العائلات المحافظة فى مجتمع دلتا الدانوب. فيلم وايلد دايموند (فرنسي) تلعب الوافدة الجديدة مالو خبيزى دور امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا تضع قلبها على النجاح كنجمة برامج تليفزيون الواقع. يضم طاقم العمل أيضًا إيدير أزوقلى والممثل والكاتب المشارك فى فيلم البؤساء ألكسيس مانينتى.

أفلام خارج المنافسة

الكونت مونت كريستو (فرنسا) ألكساندر دى لا باتيليير، ماتيو ديلابورت ككاتبين، قام ديلابورت ودى لا باتيليير بتعديل رواية الفرسان الثلاثة لألكسندر دوماس فى معالجة باثى الأخيرة المكونة من فيلمين من إخراج مارتن بوربولون. أحدث نسخة من Dumas للثنائى تجعلهما أيضًا مباشرين – كما فعلوا فى الدراما الكوميدية لعام 2019 The Best Is To Come. وهناك فيلم فيريوسا: ملحمة ماد ماكس (الولايات المتحدة)أحدث مشاركة لجورج ميلرفى سلسلة الحركة المروعة الخاصة به. وفيلم «الأفق، ملحمة أمريكية» لكيفن كوستنر، نجم هوليوود المخضرم الذى حقق فى السنوات الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال المسلسل التلفزيونى يلوستون، لم يخرج أى فيلم منذ Open Range فى عام 2003. ملحمته الغربية طويلة الأمد Horizon: An American Saga هى الفصل الأول من فصلين. فى ما تصوره كوستنر على أنه قصة من أربعة أجزاء حول غزو الغرب الأمريكى خلال الحرب الأهلية الأمريكية، ولكن ليس على وجه التحديد. وهناك فيلم الشائعات حيث تعاونت مادين من كندا مع الأخوين إيفان وجالين جونسون فى العديد من الأفلام القصيرة، ومع إيفان فى المزيد من الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى فيلم The Forbidden Room لعام 2014. أحدث أفلام ثلاثى وينيبيج، هو ظهور مادين لأول مرة فى مهرجان كان بعد ما يقرب من 40 عامًا من مسيرتها المهنية فى صناعة الأفلام وتدور شائعات عن قيام النجمتين أليسيا فيكاندر وكيت بلانشيت بدور كوميديا ​​سوداء حول اجتماع قادة العالم. فى قمة مجموعة السبع ثم تضيع فى الغابة. وهناك فيلم القانون الثانى من بطولة ليا سيدو، وفنسنت ليندون، ولويس جاريل، ورفائيل كوينارد من يانيك. تتبع القصة أربع شخصيات تجد نفسها فى المطعم البعيد المذكور فى العنوان. وفيلم ليس لديها اسم (الصين) للمخرج هونج كونج الشهير تشان، الذى لعب آخر مرة خارج المنافسة مع وو شيا عام 2011، يعود بدراما مستوحاة من قضية قتل شهيرة من الأربعينيات أثناء الاحتلال اليابانى لشنغهاى. ليس لديها اسم يركز على امرأة متهمة بتقطيع أوصال زوجها. تجذب قضيتها اهتمامًا عامًا كبيرًا لأنه يبدو من المستحيل أن تكون المرأة قد ارتكبت جريمة القتل بنفسها. حقق تشان نجاحًا تجاريًا ونقديًا لميزات مثل «رفاق» و«قصة حب تقريبًا» و«أعز الناس».