لطفي لبيب لمروجي شائعة إصابته بالشلل: بلاش تقلبوا عليا مواجع المرض

ياسر رشاد - القاهرة - حل الفنان لطفي لبيب ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية وتفاصيل مرضه الأخير.

قال الفنان لطفي لبيب، أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، وذلك عقب إنتشار شائعة إصابته بشلل نصفي حسبما أنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وتابع لطفي لبيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، :"في 2017 جات لي جلطة في المخة أثرت على أيدي ورجلي الشمال ومن وقتها زي ما أنا، فكون أنهم يجددوا عليا الوعكة الصحية دي فكفاية اللي أنا فيه، وبقول لكل الناس بلاش تقلبوا عليا مواجع المرض".

لطفي لبيب: جاتلي جلطة في المخ أثرت على أيدي ورجلي الشمال



ووجه لطفي لبيب، رسالة لمحبيه قائلا:"شكرا أنكم بتطمنوا عليا وعلى صحتي وأنا بخير ومن ساعة ما جات لي الجلطة أنا بخير وبحطة أيديكم".



وأشار "لبيب"، إلى أنه معتزل الفن ولكن عندما تعرض عليه أعمال، يأخذه الحنين إلى لوكيشن التصوير عندما كان يجلس في الكارفان، ولكن بعد ذلك العمر لا يستطيع أن يحرم نفسه من تلك المتعة.



وأوضح لطفي لبيب، أنه تخرج من معهد الفنون المسرحية وكان دفعة الفنان محمد صبحي ونبيل الحلفاوي والراحلون هادي الجيار ونادية فهمي وشعبان حسين، فهم كوكبة من النجوم.



وأختتم لطفي لبيب، حديثه بأن الشعب وقف بجوار الجيش المصري ولن يستطيع أحد في العالم أن يتخيل مدى تلك الوقفه وخاصة أيام حرب أكتوبر الذي شارك فيها، فالمصريون يتسمون بالنبل وتجاوز الأزمة.

نبذة عن الفنان لطفي لبيب

أحد أبطال حرب أكتوبر. ممثل مسرحي و سنيمائي و إذاعي و تليفزيوني، ولد في مركز ببا بمحافظة بني سويف.

حصل على ليسانس الآداب ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية. تميز بأدائه التلقائي و الكوميدي، كتب العديد من مسلسلات الأطفال و ساهم في إنتاجها.

بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرًا لعشر سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية في عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأهافي عام 1981 بمشاركته في مسرحية (المغنية الصلعاء)، و بعدها مسرحية (الرهائن).

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





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