أشرف زكي يكشف عن حالة "الزعيم" عادل إمام الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ضيفًا على برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى ويعرض على قناة "صدى البلد".

وتحدث "أشرف زكي" عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده وسط تهنئة الوسط الفني وعن إمكانية إقامة حفل كبير للاحتفال بعيد ميلاده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعن حالة الزعيم الصحية قال أشرف زكي: "صحته زي الفل على مسؤوليتي وأنا على تواصل معاه وهو زي الفل وفي حالة جيدة جدًا وأحيانًا الاقي تليفوني بيرن بيكلمني".

وعن الزعيم عادل إمام قال: "اللي عايز يعرف تاريخ مصر يتفرج على أفلام عادل إمام، رحلة كبيرة رحلة عطاء ورحلة كفاح ورحلة عظيمة وهو راجل عظيم وهو الزعيم، وكان ليا الشرف اني اشتغلت معاه أكتر من عمل وفي النقابة أول دورة ليا، والناس راحت له عشان يقنعوه يبقى نقيب في 2005، وزهق منهم قالهم هشوف وبعدين لقيت تليفوني بيرن قالي أيوة يا أشرف أنا عادل إمام أنا اتخضيت قالي أنا جالي ناس امبارح قعدوا يضغطوا عليا عشان ابقى نقيب، نقيب مين يا ابني وانا وفرقتي جايين لك وده كان أول تليفون يديني أمل".

واستكمل: "كل سنة والزعيم طيب وأعماله العظيمة اللي بتسعد الجمهور مش في مصر ولا العالم العربي إنما العالم كله لأن الحقيقة يكاد يكون اسم عادل إمام واحد من الأسماء القليلة اللي على مستوى العالم الناس عارفينهم، ومرة كنت بعمل مسلسل ودور مهم جدًا وكنت بعمل مع الزعيم ضيف شرف بسيط أوي وكنت في إحدى الدول العربية لقيت الدنيا مقلوبة قالوا لي انت مثلت مع عادل إمام".

وعن احتمالية إقامة حفل كبير احتفالًا بعيد ميلاد الزعيم قال: "نتمنى لكن الحاجات دي لازم تبقى بشكل منظم تليق بالأستاذ وأكيد هيحصل بما يليق بمكانته وتاريخه وعطائه وقيمته الكبيرة في العالم العربي".

ويحتفل النجم الكبير عادل إمام في 17 مايو من كل عام بعيد ميلاده، ويحرص نجوم الفن على تهنئته عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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