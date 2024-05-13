عبير نعمة: الطلاق أصعب من الموت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة اللبنانية، عبير نعمة، عن تجربة طلاقها من زوجها الذي تحمل معه ذكريات سعيدة، واصفة الطلاق بأنه أصعب من الموت.

وقالت عبير خلال لقائها في بودكاست “عندي سؤال” الذي يبث عبر قناة “المشهد”، تقديم الإعلامي محمد قيس، إنه رغم أن تجربة الطلاق أصعب من الموت، لكن الحياة غالية والإنسان يعلم أن كل يوم يمر لن يعود فلا بد أن تستمر الحياة، بحسب موقع ليبانون 24.

وأضافت الفنانة أنها ترتبط بالذكريات ودائما تحملها معها، وأن الماضي لديها لا يذهب بحلوه ومره؛ إذ يبتعد في بعض الأحيان، ويقترب بزيادة في أوقات أخرى.