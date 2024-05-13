سويسرا تفوز بمسابقة يوروفيجن 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاز المغني السويسري نيمو، بمسابقة يوروفيجن لعام 2024، بأغنيته “The Code”، وذلك بعد أن تمكن من جمع 591 نقطة من تصويت الدول المشاركة والجمهور، متقدماً على منافسيه في كرواتيا وأوكرانيا وفرنسا.

وقال نيمو (24 عاماً) وقد اغرورقت عيناه بالدموع بعد تسلّمه الجائزة: “آمل في أن تتمكّن هذه المسابقة من الوفاء بوعدها وأن تُواصل الدفاع عن السلام والكرامة لكل شخص في هذا العالم”، علماً أن مسابقة هذا العام شهدت تظاهرات واحتجاجات على مشاركة إسرائيل في المسابقة، بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

وقاوم منظمو المسابقة، دعوات أوروبية عدة لاستبعاد إسرائيل، علماً أنهم استبعدوا في 2022 روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

احتجاجات في مالمو

وتجمع عدد كبير من المتظاهرين في الساحة الرئيسية لمدينة مالمو المضيفة، ثم توجهوا سيراً على الأقدام نحو المكان الذي تعقد فيه فعاليات المسابقة، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وهتفوا قائلين “الإبادة الجماعية توحد يوروفيجن”، بدلاً من الشعار الرسمي للمسابقة وهو “الموسيقى توحدنا”.

وشهدت هذه التظاهرات أيضاً مواجهات مع الشرطة، التي اعتقلت عدداً منهم، وفق ما أظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الناشطة السويدية والمدافعة عن البيئة جريتا تونبرج، في تصريحات لقناة BFM الفرنسية، إنه “من المخزي وغير المقبول أن تسمح يوروفيجن لإسرائيل بالمشاركة، في الوقت الذي ترتكب فيه حالياً إبادة جماعية، فهم قادرون على حظر روسيا ولكن ليس إسرائيل”.

وفي محيط قاعة الحفلات الموسيقية، كان ضباط الشرطة يسحبون المتظاهرين نحو العديد من سيارات الشرطة المتوقفة في المنطقة.

المركز الخامس لممثلة إسرائيلواحتلت ممثلة إسرائيل في المسابقة إيدن جولان بأغنيتها “Hurricane”، المركز الخامس، بعد أن جاء أغلب دعمها من الجماهير.

وأدت جولان أغنيتها “Hurricane” في النهائي، تحت صيحات الاستهجان.

وذكرت العديد من التقارير أن المغنية الإسرائيلية تعرضت لصيحات الاستهجان خلال نصف النهائي أو خلال التدريبات قبل النهائي.