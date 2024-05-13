بعد غياب 6 أعوام.. إطلاق الدورة 12 من مهرجان وهران للفيلم العربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إدارة مهرجان وهران الدولي للـــــفيلم العربي، عن إقامة الدورة 12 من المهرجان في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مدينة وهران غربي الجزائر، وكان المهرجان قد غاب لمدة 6 سنوات، حيث تم تنظيم آخر دورة عام 2018 وهي الدورة 11.

ويقود الدورة 12 من المهرجان الفنان عبد القادر جريو مع إدارة فنية جديدة من المــــحترفين والمهنيين في مجال السينما، بالإضافة إلى هـــيئة استشارية من صناع السينما، وتضع الدورة الجديدة برنامجا متنوعـــــــا وزخما كبيرا في الفعاليات، كما ستعرض آخر إنتاجات السينما العربية بحضور صناعها.

ومن المقرر أن تفتح إدارة المهرجان باب المشاركة في مختلف مسابقات المهرجان قريبا، كما ستعلن عن فتح مسابقة لاختيار الملصقة الرسمية للمهرجان.

وعن الدورة 12 قال الفنان عبد القادر جريو، إن الدورة الجديدة ستعرف زخما كبيرا من خلال البرنامج المُسطّر ووضع أسس جديدة لدعم الصناعة السينمائية في الجزائر والعالم العربي وجعل هذا الحدث السينمائي مركزا للتأثير في السينما العربية، ناهيك عن إبراز الجانب السياحي لمدينة وهران الساحرة بالشراكة الوثيقة مع السلطات المحلية للمدينة.

وأضاف إنّ المهرجان استعان بخبرات طاقم فني وإداري مُتمرّس بالإضافة إلى لجنة استشارية عليا للمهرجان متكونة من خيرة صناع ومهنيي السينما.

ومهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تم تأسيسه عام 2007، ويعدّ نافذة كبيرة على السينما العربية، كما يحمل بعدا دوليا من خلال برامجه المتنوّعة إلى جانب العروض والندوات والنقاشات والورشات.