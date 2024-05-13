مخرجة شهيرة تكشف حقيقة عودة حنان ترك الى التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفةً على برنامج “أنا وهو وهي” الذي تقدّمه المذيعة دينا رامز على قناة “صدى البلد”، كشفت المخرجة منال الصيفي حقيقة عودة الفنانة حنان ترك الى الساحة الفنية. إذ قالت: “لا أعتقد أن الفنانة حنان ترك يمكن أن تعود الى التمثيل مرة أخرى، ولا أشعر بذلك لأنها تجلس في المنزل كي تتفرّغ لتربية أولادها”.

وأضافت: “بصراحة، حنان إنسانة جميلة وأنا أحبها كثيراً، فنحن صديقتان منذ فترة طويلة، وتحديداً من سنة 1994 وحتى اليوم، وهي التي تولّت غسل جثمان والدتي رحمة الله عليها”.

وأوضحت منال الصيفي أنهما تعاونتا في أكثر من مسلسل، منها “نونة المأذونة”، وبعد هذا المسلسل بقيت خمس سنوات في المنزل ترفض المشاركة في أي عمل فني، مضيفة: “المسلسل لم يكن قد تم التحضير له جيداً، وحين اندلعت ثورة يناير توقفت الحياة، فكنا في أزمة هل نتوقف ونغلق بيوت الناس أم نكمل لتبقى بيوت الناس مفتوحة؟ فأنا يمكن أن أعمل لأنني لا أحب قطع الأرزاق، والمسلسل نجح والحمد لله، لكن كتجربة أنا لم أكن سعيدة بها”.