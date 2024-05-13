منتج شهير يرد على المطالبين باعتزال يحيى الفخراني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل” الذي تقدّمه المذيعة نهال طايل عبر قناة “صدى البلد 2″، كشف السيناريست الدكتور مدحت العدل عن رأيه في هجوم روّاد السوشيال ميديا على الفنان الكبير يحيي الفخراني ومطالبتهم له بالاعتزال، مشيراً إلى أنه يتمنى التعاون مع الفنان كريم عبد العزيز، وكاشفاً أسباب توقّف نيللي كريم عن التعاون مع “العدل غروب”، كما ردّ على منتقدي تقديم الفنانة منى زكي فيلماً عن السيرة الذاتية لـ”كوكب الشرق” أم كلثوم ومقارنتها بما قدّمته الفنانة صابرين.

وقال مدحت العدل: “يحيى الفخراني نجم كبير وموهبته حققت نضجاً غير طبيعي، والدور كان يليق به جداً، ودائماً أقول للفنانين تعلّموا منه، وكلنا نعرف قيمته، ولكن السوشيال ميديا أصبحت فيها مشكلة، حيث بات يتحكم فيها الكثير من قليلي التعليم والثقافة ومَن ليس لديهم آراء، وبالتالي نجد بعض الأشخاص يطالبون باعتزال يحيى الفخراني أو عادل إمام أو شيكابالا، وشاهدنا ذلك مع صالح سليم، وعلى مَن يقول ذلك أن يشاهد دور يحيى الفخراني في العمل”.

وأشار إلى أنه يتمنى التعاون مع الفنان كريم عبد العزيز، وأن شركة “العدل غروب” تجري وراء الفنان أو المخرج أو الكاتب الموهوب، حيث قال: “وعلى سبيل المثال مسلسل “فوق مستوى الشبهات” الذي كنا نجري فيه وراء الكاتب محمد رجاء لكي يكتب قصته لأنه موهوب بالكتابة”. وتابع: “أسهل عمل في الحياة يجلب المال هو التمثيل والكرة، فكل الناس تتخيل أنها تعرف كيف تمثل أو تلعب كرة، ومَن يقول هذا فليأتِ إلينا لنعمل له اختبارات”.

وعن رأيه في تجسيد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لـ”كوكب الشرق” أم كلثوم، في عمل سينمائي بعنوان “الست”، ومقارنتها بالفنانة صابرين التي قدّمت السيرة الذاتية لأم كلثوم في عمل درامي حقق نجاحاً مدوياً وقت عرضه، قال العدل: “منى زكي شاطرة وتذاكر وفي نفس الوقت هيئة الترفيه تدعم الفيلم وستسافر إلى باريس وفي كل مكان مثلما فعلت أم كلثوم، وسنشاهد عملاً أقل ما يقال عنه إنه جيد ومتعوب عليه”.

وعن المقارنة بين منى زكي وصابرين، علّق مدحت العدل قائلاً: “صابرين قدمت الدور بشكل رائع ونجحت فيه وكان مناسباً وقتها لإيقاع ذلك العصر، ولكن حالياً الإيقاع بات أسرع مما سبق بسبب كثرة المنصات الإلكترونية”. مؤكداً أن الفيلم الذي تقدّمه منى زكي سيكون مختلفاً عن المسلسل الذي قدّمته سابقاً صابرين، وهي نجحت في ذلك، متسائلاً: “وما المانع في أن تنجح أكثر من صابرين؟”.

أما عن حقيقة خلافه مع الفنانة نيللي كريم، وابتعادها عن “العدل غروب”، فقال: “نيللي كريم بنت عم كريم وهي ممثلة عظيمة وقبل أن تعمل معنا جئنا بها في “ذات” و”تحت السيطرة” و”سجن النسا” و”لأعلى سعر”، والناس تفسر أن النجم عندما يعمل مع “العدل غروب” ثم يعمل مع شركة أخرى نكون قد احتكرناه.. أنا لم أحتكر نيللي”.

وأوضح مدحت العدل أن الفنانة منة شلبي قدّمت عملين من إنتاج شركة “العدل غروب”، وعندما ترى الشركة أن الدور مناسب للفنان ترشّحه لتقديمه على الفور.