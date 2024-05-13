نادر الأتات يتصدّر ترند “يوتيوب” برقم قياسي جديد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم اللبناني نادر الأتات حصد نجاح أغنيته الجديدة “مش بس حبيبك”، إذ حققت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها عبر قناة نادر على موقع “يوتيوب”.

واستطاعت أغنية “مش بس حبيبك” أن تحافظ على المرتبة الأولى بين الأغنيات العربية في قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجاً على “يوتيوب” .

وتحظى الأغنية برواج واسع بين الجمهور وذلك يظهر في الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي لمتابعين يستمعون إلى الأغنية في مختلف البلدان العربية ودول الإنتشار.

أغنية “مش بس حبيبك” هي من توزيع عمر صباغ والكليب من إخراج سعيد الماروق وإنتاج نادر الأتات. وتصدّر اسم الأغنية في محرّكات البحث ولائحة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع “تيك توك” و”إكس” في لبنان، والأردن والسعودية والمغرب وعدد من البلدان العربية.