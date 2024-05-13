مايا دياب تنشر كواليس “عروس”: “لحظات حلوة عشناها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية مايا دياب حصد نجاح أغنيتها الجديدة “عروس” “عروس” المخصصة للأعراس، إذ تحظى الأغنية بإعجاب كبير من الجمهور منذ صدورها عبر المواقع الموسيقية، كما يحتلّ فيديو الأغنية مراتب متقدّمة في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” محققاً أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط من صدوره.

ونشرت مايا دياب في الساعات الماضية فيديو يتضمن لقطات حصرية من كواليس تصوير كليب “عروس” وتحضرياتها لاقتحام حفل زفاف في لبنان على أنغام الأغنية.

وحرصت مايا دياب في الفيديو على عدم معرفة العروسين او أي من المعازيم عن حضورها، فتم التنسيق بين فريق عملها وبين منظمي حفل الزفاف لمعرفة الوقت المناسب لحضورها للحرص على التكتم والاحتفاظ بعنصر المفاجأة.

يذكر أن أغنية “عروس” هي من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع هادي شرارة وتم تصويرها مع المخرج جو بو عيد الذي رحب فورا بفكرة خوض هذه التجربة المختلفة مع مايا وتصويرها بعفوية.