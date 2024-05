"مملكة كوكب القرود" يسيطر على شباك التذاكر الأمريكي والعالمي في أول أسبوع عرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجح فيلم الخيال العلمي والمغامرات "Kingdom of the Planet of the Apes" في السيطرة على شباك التذاكر الأمريكي والعالمي بأول أسبوع عرض بإيرادات بلغت 56 مليون وعالميًا بـ 129 مليون دولار وأزاح فيلم الأكشن "The Fall Guy" الذي جاء في المركز الثاني بإيرادات بلغت 14 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الدراما "Challengers" بـ 4.7 ملايين دولار، بينما احتل المركز الرابع فيلم الرعب والإثارة "Tarot" بـ 3.5 ملايين دولار، وفي المركز الخامس فيلم المغامرات "Godzilla x Kong: The New Empire" بـ 2.5 مليون، واحتل المركز السادس فيلم الدراما "Unsung Hero" بـ 2.3 مليون دولار، بينما جاء في المركز السابع فيلم الرسوم المتحركة "Kung Fu Panda 4" بـ 2 مليون دولار.

وفي المركز الثامن جاء فيلم الدراما والأكشن "Civil War" بـ 1.8 مليون دولار، واحتل المركز التاسع فيلم "Star Wars: The Phantom Menace" بـ 1.5 مليون، وفي المركز العاشر جاء فيلم الرعب والإثارة "Abigail" بإيرادات بلغت 1.1 مليون دولار.

فيلم "Kingdom of the Planet of the Apes" هو الجزء الرابع من السلسلة التي عرض أولى أجزائها بعنوان "Rise of the Planet of the Apes" عام 2011 وحقق نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي بإيرادات بلغت 481 مليون من ميزانية إنتاجية تبلغ 93 مليون فقط، مرورًا بالجزء الثاني بعنوان "Dawn of the Planet of the Apes" عام 2014 بإيرادات عالمية بلغت 710 ملايين دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 170 مليون، نهاية بالجزء الثالث بعنوان "War of the Planet of the Apes" عام 2017 بإيرادات عالمية بلغت 490 مليون دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 150 مليون.

تدور أحداث الجزء الجديد من السلسلة بعد 300 عام من أحداث جزء "War of the Planet of the Apes" عام 2017، حيث بعد سنوات عديدة من حكم القرد قيصر، يذهب قرد صغير في رحلة ستقوده إلى التشكيك في كل ما تعلمه عن الماضي واتخاذ الخيارات التي ستحدد مستقبل القردة والبشر على حد سواء.

