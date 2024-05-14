خاص بالفيديو- هيفا الفقيه هذا ما لفتني مؤخرا من الكليبات..وهل تستوحي من أعمال عالمية؟

ميرنا وليد - بيروت - تعاملت المخرجة اللبنانية هيفا الفقيه مع الكثير من الفنانين الذين لهم بصمة مميزة في عالم الغناء، نذكر الفنانين عامر زيان، كريم نور، حازم الشريف، فادي حرب وغيرهم.



موقع الخليج 365 التقى بـ المخرجة هيفا الفقيه، وقد أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن الكثير من المواضيع وهي: اعمالها المقبلة، استمرار عصر الكليبات، الفيديو الكليب الأجمل الذي تولت اخراحه في مسيرتها، أهمية الكيمياء بين المخرج والفنان لنتيجة مميزة وناجحة، الكليب الأخير الذي لفتها وأحبّته، هل تستوحي من كليبات عالمية؟.

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