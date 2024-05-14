شاعر مصري يثير الجدل بقصائده المثيرة: عماد ملاك وإبداعاته المتنوعة

ياسر رشاد - القاهرة -

في خبر مثير، يتصاعد الجدل حول الشاعر المصري عماد ملاك بعد إصدار ديوانه الأول بعنوان "الليل برئ لكن". عماد، الذي وُلِد في محافظة المنيا خلال اواخر التسعينات ودرس الفلسفة، يتميز بقصائده المثيرة والمبتكرة التي تتحدى القواعد التقليدية للشعر.

قدم عماد ملاك مجموعة واسعة من القصائد الملهمة، من بينها "دعاء غير مألوف"، "عارف يارب"، و"قانون الدنيا الساخر" ، "زهايمر" ، "مخبرين بالاسم ". تبرز قصائده بالجرأة والغموض، حيث يعكس فيها تجاربه الشخصية ورؤيته الفلسفية للحياة.

وعندما سُئل عن اختيار اسم الديوان، أوضح عماد أن "الليل برئ لكن" يمثل له الجمال والغموض الذي يحاول تصويره في شعره الجديد، الذي يمتزج بين الواقع والخيال بطريقة مبتكرة.

إلى جانب شعره، ظهر عماد ملاك في العديد من البرامج التلفزيونية وكتب بعض الترانيم المسيحية الملهمة مثل "دنيا تانية" ، "هاسيبله اموري" ، و"شاكر لأفضاله". يبدو أن عماد ملاك يسعى دائمًا إلى استكشاف حدود الفن والتعبير، ما يجعله شاعرًا يثير الاهتمام والتأمل في الأوساط الثقافية المصرية.

من بين كلمات عماد ملاك في ديوان "الليل برئ لكن"، نجد:

"ما بين يمكن واحتمال ويجوز

يضيع العمر واتفاجئ بإني عجوز"

هذه الكلمات تعكس عمق فلسفة عماد ملاك وتحاكي حكمة الزمن وتدور حول تجارب الإنسان في مرحلة الحياة. يتميز شعره بالبساطة والعمق في نفس الوقت، مما يجذب القراء ويثير النقاش حول معانيه ورسائله.

بهذه الطريقة، يظل عماد ملاك شاعرًا يلهم ويثير الجدل، ويساهم بشكل كبير في تنويع المشهد الثقافي والأدبي في مصر بإبداعاته المتنوعة والمثيرة .