يشبه بروش الملكة إليزابيث.. طرح بروش من الألماس الأصفر للبيع في مزاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المتوقع أن يطرح بروش من الألماس الأصفر، يشبه ذلك الذي ارتدته الملكة إليزابيث الراحلة، للبيع مقابل نحو 6 ملايين دولار في مزاد تنظمه دار سوذبيز في جنيف هذا الأسبوع.

وألماسة “ألنات”، التي تحمل اسم مالكها الأول وهو رياضي بريطاني، هي حجر نادر ذو لون أصفر زاهي ويبلغ وزنها 101.29 قيراط.

وقامت دار كارتييه بتركيبها مستخدمة تصميماً زهرياً يشبه إلى حد كبير ألماسة ويليامسون الوردية التي ارتدتها الملكة إليزابيث، والتي قُدمت لها كهدية زفاف في عام 1947.

وقالت سوذبيز إن ألماسة أخرى غير مركبة ولا تشوبها شائبة من الداخل يزيد وزنها عن 37 قيراطاً ستعرض للبيع في نفس المزاد اليوم الثلثاء.