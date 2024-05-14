بعد غيابها هذا العام.. هل تشارك منى زكي في سباق دراما رمضان المقبل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة منى زكي عن موقفها من المشاركة في دراما رمضان المقبل بعدما غابت عن الموسم المنقضي 2024 لانشغالها بتصوير أعمال سينمائية جديدة، بعد تألقها في موسم رمضان 2023 بمسلسل “تحت الوصاية”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على الصعيد المصري والعربي.

وحول مشاركتها بعمل درامي مكون من 15 حلقة في موسم رمضان المقبل، قالت إنها لم تحسم مشاركتها في الماراثون المقبل حتى الآن، ولم تعلم إذا كانت ستشارك بعمل مكون من 15 أم 30 حلقة.

يُذكر أن آخر أعمال منى زكي كان فيلم “رحلة “404، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت إيراداته الـ 25 مليون جنيه، كما حصل على جوائز من مهرجانات سينمائية أبرزها مهرجان أسوان لأفلام المرأة، ومهرجان الأقصر السينمائي.

وشارك في فيلم “رحلة 404” كل من: محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

وتدور قصته من خلال غادة التي تسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.