“مسرح وسينما وتلفزيون”.. ياسمين عبد العزيز تعود بقوّة إلى المنافسة الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تصريحاتها المثيرة حول طلاقها وعلاقتها بطليقها الفنان أحمد العوضي في برنامج “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس، كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل عودتها إلى الساحة الفنية بقوة بعد تغيبها عن تقديم أي أعمال خلال عام كامل، منذ تقديمها مسلسل “ضرب نار” في رمضان 2023.

وأكدت ياسمين مشاركتها في الفترة المقبلة في عدة أعمال دفعة واحدة تشمل المسرح والسينما والتلفزيون، بشخصيات مختلفة.

وأعلنت في تصريحات إعلامية أنها تحضر لفيلم جديد، تعود به للسينما بعد غياب ست سنوات، كما تعود للمسرح بعد غياب أكثر من 20 عاماً منذ تقديمها مسرحية “كده أوكيه” عام 2003، حيث تستعد لتقديم مسرحية جديدة تتعاون من خلالها مع المخرج خالد جلال، إضافة إلى إعلانها خوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل جديد.

كما كشفت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديمها حملة إعلانية جديدة لإحدى شركات الاتصالات في مصر، لتعود بقوة إلى الساحة في كل فروع التمثيل سينما ومسرح وتلفزيون وإعلانات.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز في السينما كان فيلم “الأبلة طم طم” الذي تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي إدريس.