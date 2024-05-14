روجينا بأول تعليق على أزمة زوجها وطارق الشناوي بسببها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلوله ضيفاً على برنامج “صالة التحرير”، الذي تقدّمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة “صدى البلد”، كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل أزمته مع الناقد الفني طارق الشناوي، مشيراً إلى أنه تقدّم ببلاغ آخر ضد الناقد الفني؛ بعد أن وصفه بـ”المرتشي”.

وأضاف: “أنتظر حكم القضاء بيني وبين طارق الشناوي. لن أترك حقي، ولن أتنازل عن بلاغي ضد طارق الشناوي”.

وواصل نقيب المهن التمثيلية: “سآخذ حقي من خلال القضاء، وأدافع عن نفسي بشراسة، والتهمة التي وجّهها لي طارق الشناوي؛ تُدخلني السجن”.

من ناحيته، دافع طارق الشناوي عن نفسه بعد المقال الذي انتقد فيه الفنانة روجينا، وتسبّب في تحرك زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ضده قضائياً.

وقال الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، الذي يقدّمه الكاتب الصحافي سيد علي عبر قناة “الحدث اليوم”: “كنت أول من تنبأ بأن روجينا موهوبة بعد مشاركتها في مسلسل “العائلة” للسيناريست الراحل وحيد حامد”. وتابع: “أستغرب من ردود الفعل ضد أي كلمة سلبية خاصة عندما تكون من النقيب الواجهة أشرف زكي، فكيف يكون نتاج النقد الفني إقامة دعوى قضائية أو تقديم بلاغ ضدي؟”.

ولفت: “أشرف زكي أيضاً أصدر بياناً بمنع دخول الصحافيين سرادق العزاء، وكان هذا الأمر مرفوضاً وفيه تجاوز واضح. يجب أن يكون نقيب الممثلين أكثر رحابةً من ذلك في الاستماع للنقد”.

وأكمل الشناوي: “أشرف زكي يعبّر عن حالة عامة حيث أصبحنا لا نطيق سماع كلمة سلبية مهما تحدثنا بحجم الإيجابيات”، موضحاً: “ما قلته أن روجينا ممثلة موهوبة ولكنها في البطولات المطلقة لا تحقق نجاحاً، فما المشكلة في ذلك؟”.

من ناحيتها، علّقت الفنانة روجينا في منشور عبر حسابها في موقع “فيسبوك”، على أزمتها مع الشناوي ونشرت آية قرآنية لقول الله تعالى: “إن الله يدافع عن الذين آمنوا”، وعلّقت: “حقي عندك أنت يا رب يقينى بالله يقيني”.

وكانت الشرطة قد استدعت الناقد الفني طارق الشناوي بشأن بلاغ رسمي تقدّم به الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اتّهمه فيه بالسبّ والقذف والتشهير بعد نشر الأخير مقالاً ينتقد فيه زوجته الفنانة روجينا ومجاملته لها في الأعمال الفنية.

وسبق للشناوي أن كشف أنه فوجئ باستدعائه للرد على محضر حرّره ضده نقيب المهن التمثيلية، مشيراً إلى أن السبب مقال كان قد كتبه منذ نحو شهر وأسابيع اعتبره أشرف سبّاً وقذفاً علنياً.

وقال من خلال حسابه الخاص في “فيسبوك”: “فوجئت بتليفون من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد على المحضر الذي أقامه الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لأنني قبل نحو شهر وبضعة أسابيع نشرت هذا المقال المرفق، واعتبره النقيب سبّ وقذف علني”.

وأضاف: “قطعاً أقام الدعوى دفاعاً عن زوجته الفنانة روجينا، وأنا كتبت هذا المقال أيضاً دفاعاً عن روجينا التي أرى كما هو مكتوب حرفياً في المقال أنها فنانة موهوبة، ولكن بعد ثلاث محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود الى الأدوار الموازية التي برعت في أدائها… في كل الأحوال من حق أشرف وكل مَن يقرأ أن يختلف، ولكنني ضد أن يبدّد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن. أثق تماماً في عدالة جهات التحقيق وأثق في نزاهة كل كلمة كتبتها، وفي الوقت نفسه أرحب بأي آراء أخرى ترى أن روجينا نجحت في إثبات جدارتها كبطلة مطلقة”.