عمرو سعد في المملكة العربية السعودية بسبب أم كلثوم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتواجد الفنان عمرو سعد حالياً في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في فيلم “الست” للفنانة منى زكي، والذي يتناول السيرة الذاتية لـ”كوكب الشرق” أم كلثوم، بعدما أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة.

ويجسد عمرو سعد خلال أحداث الفيلم شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومن المقرر أن يبدأ تصوير دوره قريباً.

يُذكر أن عمرو سعد غاب عن المنافسة الدرامية في موسم رمضان الماضي، بسبب انشغاله بتصوير فيلمه الجديد “الغربان”، في أكثر من دولة، ويُعد هذا الفيلم الأضخم إنتاجياً في تاريخ السينما، ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن.

وكان آخر أعمال عمرو سعد الفنية، مسلسل “الأجهر” الذي خاض به موسم دراما رمضان 2023، وشاركه في البطولة عدد كبير من النجوم، بينهم: درة، ناهد السباعي، محمود قابيل، نور النبوي، أحمد صفوت، ومحمد التاجي.