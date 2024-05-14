شاهد كيف ردت شهد ليو على تعليق بشأن طولها بعد عملية التكميم؟

ردّت المشهورة على تطبيق تيك توك، شهد ليو، على تعليق متابعة أبدت لها اعتراضها على طول قامتها بعد إجراء عملية تكميم المعدة. قالت المتابعة لشهد ليو: “شهد، أنا قصرت بعد عملية التكميم. أنا قصرت بعدها”. ردّت شهد عليها قائلة: “أنا قصرت في معدتي، لم أقصر في ساقيّ”.

وأثار المقطع العديد من التعليقات والضحك بين المتابعين، حيث علّق أحدهم قائلاً: “إنها لديها روح مرحة رائعة”.

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