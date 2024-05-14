الخميس والجمعة.. احتفالية بعنوان "سحر الأوبرات الرومانسية" على مسرح الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فى إطار خطة الثقافة المصرية التي تهدف الي تقديم مختلف ألوان الإبداع العالمي، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلين تحت عنوان "سحر الأوبرات الرومانسية" لنجوم فرقة أوبرا القاهرة وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 16 و17 مايو على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأغاني والثنائيات الرومانسية التي تضمنتها أشهر الأوبرات الفرنسية والألمانية، منها: شمشون ودليلة لـ سان صانص، الناي السحري - الاختطاف من السرايا لـ موتسارت، الفتاة الجميلة - كارمن - صيادو اللؤلؤ لـ بيزيه، روميو وجوليت وفاوست لـ جاوند.

يشارك في الحفلين: رضا الوكيل، منى رفلة، مصطفى محمد، جاكلين رفيق، عماد عادل، عزت غانم، ليلى إبراهيم، أسامة جمال، أسامة علي، فيرونيا فيليب، برهان الدين فاروق وأحمد الشيمي.

الحفلان من إخراج شريف رمضان بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا، إعداد الدكتورة داليا فاروق.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة.